Международный образовательный центр Link

За своего ребенка не стоит переживать, с ним постоянно будут находиться два куратора (все профессиональные преподаватели, которые уже не раз бывали в языковых лагерях). Педагоги будут сопровождать студентов на всех мероприятиях, включая время обучения. Родители всегда смогут получить информацию об успехах своего ребенка, задать любые вопросы, а также высказать пожелания кураторам.



*Имеется партнерская лицензия туроператора на выездной туризм.



Дополнительно можно посетить языковые курсы (английский, китайский, чешский языки) перед поездкой в языковой школе Link, созданной на базе Международного образовательного центра.



